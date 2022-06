Réfugiée d'Ukraine, Anna a obtenu son CEB alors qu'elle est arrivée en Belgique il y a seulement trois mois

Anna, une réfugiée ukrainienne de 11 ans, est arrivée en Belgique il y a seulement trois mois. Elle a alors intégré une école d'Erezée, en province de Luxembourg. Elle a beaucoup travaillé et elle vient d'obtenir son certificat d'étude de base, le fameux CEB.

Nous avons retrouvé Anna et ses copines en atelier d’histoire, à l'école Active d'Amonines. Arrivée chez nous en mars dernier, la jeune ukrainienne vient de décrocher son CEB. Une prouesse, alors qu’elle ne maîtrise que les bases du français. "Je ne m’attendais pas du tout à ce résultat. Je pensais que ce seraient des notes en demi-teinte… mais je suis fière de moi", nous confie-t-elle.

Une de ses camarades se réjouit de sa réussite. "Je trouve que c'est très impressionnant parce que parfois elle terminait en même temps que nous, ou avant nous, alors qu'elle devait traduire toutes les questions sur son téléphone pour les avoir en français", nous explique-t-elle. "Pendant les CEB blancs, elle arrivait et avait de bons résultats, même parfois meilleurs que nous", ajoute une autre élève.

Je suis très impressionné

Les capacités d'Anna ont été remarquées dès les premiers jours. Monsieur Guillaume, l’instituteur, ne s’attendait pas pour autant à ce qu’Anna obtienne son certificat d’étude. "Elle a 68% de moyenne en mathématiques, 59% en français, et 84% en éveil. Je suis très impressionné parce que c'est vrai qu'elle n'est là que depuis le mois de mars", indique l'enseignant.

Merci à tous les professeurs

"Nous avons en Ukraine de bonnes écoles et une bonne éducation. Et c’est peut-être la raison pour laquelle j’ai eu pu réussir ces examens", explique Anna.

L'obtention du CEB fait la fierté de sa maman, Julia. "Nous ne nous attendions pas à ces résultats et nous sommes très heureux. Merci à tous les professeurs", nous confie-t-elle.

"Quand on peut et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver, et je pense qu'Anna aujourd'hui nous a vraiment prouvés qu'elle avait envie d'obtenir ce certificat, et elle a vraiment tout fait pour y arriver", réagit Jessica Smets, directrice de l'école Active d'Amonines.

Anna est déjà inscrite dans une école secondaire de la région, mais son vœu le plus cher est de rentrer à Kiev pour y reprendre sa scolarité interrompue par la guerre.