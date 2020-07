Registre de coordonnées dans les établissements Horeca: en pratique, la situation est difficilement gérable

Dès ce samedi, les patrons et employés de l'Horeca devront prendre les coordonnées de chaque client qui visitera leurs établissements. Bars, cafés et restaurants sont tous concernés. Nous nous sommes rendus ce midi dans une brasserie de Liège pour savoir comment la mesure était accueillie.

Depuis ce matin, tous les patrons et travailleurs de l'Horeca sont censés tenir un registre reprenant les coordonnées de leurs clients. Cette nouvelle mesure prise par le Conseil national de Sécurité ce jeudi est accueillie avec beaucoup d'appréhension, notamment pour des raisons d'atteinte à la vie privée.

Ce midi, dans les rues de Liège, nous avons également constaté que cette mesure amenait de la confusion, et que chaque établissement l'appliquait avec sa propre interprétation. Certains gérants décident de ne pas servir les clients qui ne souhaitent pas donner leurs coordonnées, conformément à l'arrêté ministériel. D'autres sont plus indulgents, et mettent tout simplement un registre à disposition des clients, leur laissant la liberté de le remplir ou non.

Certains clients sont catégoriques : ils ne donneront ni leur nom, ni prénom, ni numéro de téléphone à un établissement. La situation complique aussi le travail des employés, comme en témoigne Marine, serveuse dans une brasserie. "Je trouve que c'est une atteinte à la vie privée des clients", explique-t-elle à notre micro. "Ils ont tout à fait le droit de refuser de donner leurs coordonnées. Ici, nous mettons à disposition un carnet pour qu'ils puissent le remplir librement. C'est plus facile pour nous aussi. Les terrasses sont quand même remplies, on n'a pas toujours le temps de donner le carnet à tout le monde."

"Je ne peux pas prendre mon téléphone en plein service"

Certains clients pourraient être tentés de donner un faux numéro de téléphone. Dans ce cas, les employés pourraient vérifier eux-mêmes si le numéro donné est bien le bon. Dans la pratique, en revanche, il n'est pas possible de vérifier tous les numéros. "Je ne peux pas prendre mon téléphone en plein service et téléphoner pour voir si c'est bien leur numéro", poursuit Marine. "On ne peut pas vérifier, malheureusement, et c'est justement le couac de cette consigne."

La police, elle, patrouillera bien pour vérifier si les mesures sont appliquées. Dans certains cas, elle se réservera également le droit de pénétrer dans les établissement pour effectuer des contrôles approfondis.