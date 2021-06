Remise des CEB après une année compliquée: "C’est un soulagement pour tout le monde"

L’année scolaire prend officiellement fin aujourd’hui. Un dernier jour d’école avant deux mois de vacances après une année à nouveau marquée par la crise sanitaire. La remise des diplômes en fin de primaire avait donc un goût un peu particulier.

Les élèves de sixième primaire de l’école de Fleurus ont eu droit à une remise de diplôme à l’américaine cette année. La commune a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer les enfants qui terminent leurs primaires.

C’est la fin d’un cycle en pleine pandémie. Le bilan à chaud : une année très particulière. "Mes amis vont me manquer, la primaire, mon institutrice aussi," raconte cette élève. "C’était particulier, mais c’était vraiment une très bonne année je trouve," relativise un autre. "Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, c’est dommage," regrette un dernier.

Cette année, les élèves de sixième primaire ont eu cours tous les jours à condition que leur classe ne soit pas fermée pour cause de quarantaine. Le coronavirus a aussi rendu impossible les activités organisées en dehors de l’école. "On n’a pas pu faire de fancy fair, détaille Lissia Kerkhofs, institutrice. On n’a pas pu partir en voyage scolaire, faire des activités dans les musées comme on a l’habitude de faire, ou dans un parc animalier pour fêter une fin d’année. On n’a pas pu faire tout cela."

Bulletin en poche, les élèves et leurs parents se tournent maintenant vers deux mois de vacances bien mérités. "Ils ont eu beaucoup de vacances je pense cette année-ci, déclare une maman. Vu le nombre de fois où ils ont été en quarantaine. Mais effectivement, c’est un gros poids en moins et un soulagement pour tout le monde, surtout pour l’équipe éducative."

Des équipes éducatives qui espèrent qu’en septembre prochain le coronavirus ne sera plus qu’un lointain souvenir.