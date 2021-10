CHOC Belgique-France: "On a une revanche à prendre", estiment des supporters SURMOTIVÉS

Ce match Belgique-France sera-t-il la revanche ou la fête des voisins ? A Liège, les supporters sont unanimes : tous pronostiquent un score de 2-1 pour la Belgique. Voici quelques réactions avant la rencontre tant attendue de ce soir.

Trois ans après la demi-finale du Mondial 2018, la France se trouve à nouveau sur le chemin qui sépare les Diables Rouges de la finale d'un tournoi international, en l'occurrence la Ligue des Nations, dont c'est la deuxième édition, jeudi, à Turin (20h45).

Rien à faire, la demi-finale de la coupe du monde en 2018 n’est toujours pas digérée. Dans les rues de Liège, les supporters sont prêts et attendent avec impatience cette fameuse rencontre. "On y croit, on y croit, lance un jeune supporter. On a une revanche à prendre. Il y a la rancune qui remonte."

"Ils sont quand même un petit peu 'm'as-tu-vu' ", glisse une autre passante. "On espère que les Belges vont gagner, poursuit un autre. C’est la revanche contre la France." Certains sont très confiants : "On va les défoncer parce que voilà, on va les défoncer c’est tout." Et d’autres plus prudents : "Je pense que les Français vont comme d’habitude venir en disant ‘on va manger les petits Belges’ et à nous de ne pas avoir ce complexe-là."

Mais quel est le poids de cette rancune ? Jusqu’où va aller cette soif de revanche ? Le petit test sur les Liégeois en dit long… A la question de savoir s’ils pourraient porter une vareuse bleue ce soir, voici leurs réactions… "C’est quoi ça ? Non je ne mettrai pas ça, non", répond l’un des supporters belges. "Ah non, non. Ça non. Non, non, non…", lance un autre. "Pour ma survie, ce n’est pas une bonne idée", plaisante une supportrice. "Ah non, c’est un bleu. Ah non, rien à faire", renchérit un autre.

Côté pronostic, les Liégeois parlent d’une même voix : 2-1 pour la Belgique. Mais que ce soit "3-1", "2-1", "1-0", victoire après les tirs aux buts… Tout est bon, pourvu qu’on n’entende plus la Marseillaise.