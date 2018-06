Rencontres de football sur écran géant, festivals de musique, rues bondées: voici quelques conseils pour se protéger des pickpockets (vidéo)

A l'heure où les rues seront bondées en soirée, le SPF Intérieur et la Police Fédérale, à l'initiative d'Europol lancent la grande campagne de sensibilisation contre le vol à la tire, et donc contre les pickpockets.

Des vidéos promotionnelles ont aussi été créées. Trois petites vidéos animées pour 3 situations à risque. Notre journaliste Vincent Chevalier nous décrit cette campagne: "Sur une vidéo, on voit une jeune femme dans une fan zone, elle sautille, son portable dépasse de sa poche arrière. Il est prêt à tomber. Une main apparaît à l'écran pour saisir son gsm. Mais cela ne concerne pas que la coupe du monde, c'est un peu près la même situation lors d'un festival de musique. Un homme se trémousse sur de la musique rock lorsqu'un pickpocket s'approche pour le dépouiller."

"Et enfin, une situation, plus classique dans les transports en commun. Le voyageur a rangé son gsm dans la poche de son sac à dos mais il est plus concentré sur le paysage que sur l'individu derrière lui. À la fin, le même message: attention aux pickpockets #protègetapoche. Ces animations très courtes, de 15 secondes environ recréent des situations qui parlent à tout le monde. Ce format est parfait pour les réseaux sociaux."