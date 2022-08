Voici Lucky, le nouveau chien d'aide aux victimes de la police bruxelloise: "Il fournira un soutien supplémentaire lors des auditions"

Depuis le 1er août 2022, la police bruxelloise peut compter sur un nouveau collègue à quatre pattes : Lucky, un affectueux Golden Retriever, entré en fonction en tant que chien de confidences. "Grâce à son caractère docile et ses vertus apaisantes et réconfortantes, Lucky fournira un soutien supplémentaire lors d’auditions sensibles et/ou difficiles", explique la police dans un communiqué. Notre journaliste Laxmi Lota l'a rencontré avec Emy Maerens, la binôme de Lucky.



Son rôle c’est de rassurer les victimes lors de leur audition ?



E.M : Les victimes qui ont vécu des faits traumatisants viennent ici. Elles sont un peu stressées. Elles n’osent pas forcément raconter. Le fait d’avoir Lucky, ça aide vraiment à se calmer, à se déstresser et à se détendre.

Il a déjà commencé son travail il y a quelques jours et ça donne déjà de bons résultats...



E.M : Oui, il a commencé il y a trois semaines. Il a déjà fait un peu plus d’une quinzaine d’auditions. Tous les retours sont super positifs, les gens sont super contents et ils demandent à avoir le chien justement pendant l’audition. Donc, c’est déjà pas mal.



Lucky est ce qu’on appelle un "chien de confidences", le troisième de ce type à être utiliser en Belgique. Outre ces responsabilités, Lucky participera régulièrement à des événements : rencontres citoyennes, bourses à l’emploi, visites dans des écoles... "Une chose est certaine : Lucky ne s’ennuiera pas", note la police bruxelloise.