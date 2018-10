Rentrée académique - En Flandre, étudier et koter coûte 12.640 euros

(Belga) En Flandre, un étudiant qui loge dans un kot et ne reçoit pas de bourse voit ses frais d'études (directs et indirects) et de subsistance culminer à 12.640 euros par an, relève lundi le Cebud, le Centre de conseil et de recherche sur le budget (Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek) de la haute école Thomas More. Pour les jeunes qui font la navette jusqu'à leur école, les coûts sont moindres: 8.167 euros par étudiant non-boursier.

Le logement explique la différence de coût: un étudiant débourse pour payer son kot 4.152 euros supplémentaires par an. Le loyer mensuel moyen d'une chambre privée atteint 339 euros. Se rendre à l'université ou la haute école avec sa propre voiture fait également augmenter les dépenses. Une voiture compacte d'occasion avec un moteur essence et parcourant 10.000 km par an coûte environ 3.230 euros. Les transports en commun sont plus abordables: le prix d'un abonnement de train pour une distance moyenne de 26 km s'élève à 192 euros tandis que prendre le bus représente 210 euros par an pour l'offre Buzzy Pazz chez De Lijn. Les frais de la vie au quotidien, soit l'alimentation, les vêtements, les soins de santé, les sorties..., ne diffèrent pas que l'on soit en kot (au moins 6.621 euros) ou chez ses parents (6.302). L'écart réside dans l'alimentation car les étudiants en kot cuisinent leurs propres repas. Cela leur coûte au moins 5,75 euros par jour contre 5 euros pour ceux qui vivent toujours chez leurs parents. Le coût total des études n'a que peu varié par rapport à l'an passé. En Fédération Wallonie-Bruxelles, étudier coûte entre 8.000 et 10.000 euros par an, indiquait la Fédération des étudiants francophones (Fef) lors de la journée internationale des étudiants l'an dernier. Le logement et les moyens de transport étaient d'ailleurs pointés du doigt comme créateurs de précarité étudiante. En 2016, plus de 27.000 étudiants francophones avaient dû recourir au revenu d'intégration sociale accordé par le CPAS pour financer leurs études. Par ailleurs, un jeune sur deux travaille pour payer son parcours universitaire, selon une étude de la Fef en 2017. (Belga)