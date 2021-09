Rentrée dans l'enseignement supérieur: bleusailles et baptêmes sont désormais autorisés moyennant certaines conditions

C'est au tour des étudiants de l'enseignement supérieur d'effectuer leur rentrée ce lundi. Une rentrée 100% en présentiel dans les universités et les hautes écoles qui marque aussi le retour des fêtes et baptêmes estudiantins... Bleusailles et baptêmes pourront avoir lieu, ce qui n’avait pas été le cas l’an dernier.

Des règles ont toutefois été édictées. Ces festivités estudiantines doivent être accompagnées d'un protocole stricte qui doit encore être précisé.

- Aucun contact physique ne peut avoir lieu entre les participants

- Interdiction de partager le même verre.

- Interdiction de partager un bains ou d'être dans une piscine

Une personne sera désignée comme responsable de l’application des mesures.

D'autres événements extérieurs de plus grande envergure pourront avoir lieu cette année scolaire 2021-2022.

A Louvain-la-Neuve, la "Welcome Night" organisée le soir de la rentrée aura lieu sur la place des Sciences. 600 personnes seront autorisées à participer à cet événement mais elles doivent s'inscrire auparavant et être en possession d'un Covid Safe Ticket.

Le Bal des Bleus fera également son retour dans la cité universitaire. Là aussi le pass sanitaire sera exigé.

En revanche, les soirées dansantes à l'intérieur des Cercles sont interdites. Mais cette mesure pourrait changer le 1er octobre avec la réouverture des discothèques. En attendant, la règle horeca prévaut : les étudiants pourront s’installer à une table et boire un verre avec port du masque lors des déplacements, comme c’était le cas lors de l’année académique précédente.