Rentrée des classes: TARTINES ou REPAS CHAUD? Tous les conseils d'une diététicienne pédiatrique pour des dîners sains

Avec la rentrée des classes, c’est le retour pour tous les parents du traditionnel débat : diner chaud ou diner froid ? Pour tenter de trancher, Nathalie Claes, diététicienne pédiatrique à la direction santé de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) était l'invitée du RTL INFO Bienvenue.

Même avec les restrictions sanitaires, toutes les cantines scolaires sont censées rouvrir. Entre le diner chaud ou le pique-nique, quel camp faut-il choisir ?

"Je ne pense pas qu'il faut trancher. Cela va dépendre l'organisation de la famille : voir un petit peu la qualité des repas qui sont offerts par l'école. Donc, regarder les menus et avoir un regard critique: ne pas hésiter à interpeller la direction, le pouvoir organisateur, l'équipe de la promotion de la santé à l'école pour voir un peu comment aider à améliorer la qualité des repas. Voir aussi si c'est une organisation qui dépend directement de l'école ou si c'est un service traiteur. Mais en tant que parent, on peut toujours être moteur et essayer de faire bouger les choses."

Certains parents, trouvent que cela prend du temps de préparer les boites à tartines, qu'en pensez-vous ?

"C'est vraiment une question d'organisation, parce qu'on peut notamment recycler le repas de la veille au soir. Vous préparez des pâtes pour l'ensemble de la famille et vous les déclinez, rajoutez des tas de choses : des tomates cerise, du concombre, de la feta… retravailler le produit dans une autre recette. Ce qui est important, c'est de surprendre l'enfant. Après ça va un peu dépendre du tempérament de son enfant mais certains aiment être surpris et aiment la diversité alimentaire. Certains sont plus classiques, beaucoup moins téméraires au niveau de de leur alimentation."

Est-ce que les traditionnelles tartines au gouda ou les sandwichs mous au jambon, c'est mauvais pour l'enfant ?

"Ce n'est pas mauvais mais ce qui manque, c'est le légume ou le fruit. Moi j'aime bien le concept des boites bento, ces boites japonaises avec des compartiments dans lesquels on va mettre des tas de petites choses. Si on veut atteindre l'équilibre alimentaire, il faut que ce soit varié."

Il faut donc donner autant de places aux fruits et légumes qu'aux tartines ? Ajouter des radis, des sticks de concombre, etc.

"Oui, et des oléagineux aussi (noix, amandes, …, NDLR). On peut aussi mettre des petites surprises aussi, avec des choses un peu plus sucrées, ou un morceau de formage, on peut mettre plein de choses."

Les boites thermos, bonne ou mauvaise idée ?

"Ce n'est pas une très bonne idée car cela veut dire que l'aliment va rester chaud toute la matinée. On imagine que l'enfant quitte la maison à 7h30 et ça doit rester chaud jusque 12h-12h30. En termes de nutrition, le produit va vraisemblablement se dessécher mais en termes de bactérie et de conservation, on risque une intoxication alimentaire parce qu'il y a toujours des microbes présents lors d'une préparation, et donc c'est vraiment un risque."

Et dans la gourde ?

"De l'eau, toujours de l'eau, à longueur de journée de l'eau. Malheureusement, les enfants ne boivent plus assez et donc c'est important de pouvoir prendre la gourde, d'avoir la possibilité de la remplir. C'est vraiment important pour le bien-être de l'enfant de pouvoir boire pendant la journée".