Rentrée des maternelles: qu'en pensent les enfants ? (vidéo)

Les écoles maternelles commencent à faire leur rentrée. Ce mardi matin, plusieurs enfants, de retour dans les classes, ont partagé leurs premières impressions...

"Je peux revoir les copains, Madame Fleur et je vais bien m'amuser et travailler. Mais à cause du coronavirus, il faut se laver les mains sinon on va avoir le coronavirus", a répondu une petite fille. "Voir mes copains... Les autres jours on ne pouvait pas aller mais aujourd'hui on peut. Si on ne se lave pas les mains, le coronavirus va revenir", a expliqué un petit garçon. "J'aime bien retrouver les copains et j'aime bien m'amuser", a confié un autre élève.

Mercredi passé, le comité de concertation a annoncé que les cours pouvaient reprendre dans les classes maternelles à partir du 2 juin et primaires à partir du 8 juin, et qu'en secondaire un plus grand nombre d'élèves pourrait revenir à l'école. Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des Communautés ont invoqué l'évolution favorable de la pandémie depuis l'amorce du déconfinement le 4 mai, une meilleure connaissance de la maladie ainsi qu'un appel lancé le 19 mai par 269 pédiatres à une réouverture plus large des écoles pour préserver le bien-être mental et social des enfants.

La décision, prise en soirée, a sonné comme un coup de tonnerre auprès de nombreuses directions d'école qui avaient dû déployer d'importants efforts pour permettre, dès le 18 mai et sous des conditions strictes, un retour très partiel dans certaines années primaires et secondaires, les écoles maternelles restant à cette époque fermées.