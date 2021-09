Rentrée en présentiel dans l'enseignement supérieur: quelles sont les règles anti-Covid à respecter?

Après une année académique 2020-2021 marquée par un enseignement organisé essentiellement à distance en raison des regains successifs de la pandémie, cette rentrée-ci se fera à 100% en présentiel dans toutes les universités et Hautes écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles mais avec le maintien de certaines mesures sanitaires. Ainsi, étudiants et personnels devront continuer à porter un masque buccal dans tous les espaces intérieurs. Les établissements doivent aussi particulièrement veiller à assurer une bonne aération des locaux afin d'y réduire les risques de contamination.

"Il n'y aura pas de distance particulière à respecter dans les auditoires. Les étudiants peuvent s'asseoir les uns à côtés des autres. Par contre, si les professeurs se trouvent à une distance de moins de 3 mètres, ils devront porter un masque", précise notre journaliste Benoît Duthoo, en direct du campus de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Une évaluation des modalités, y compris le port du masque, sera effectuée 15 jours après la rentrée académique, avait prévenu la ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles Valéry Glatigny .

Les festivités liées au folklore estudiantin peuvent reprendre: bleusailles et baptêmes sont désormais autorisés moyennant certaines conditions.

Vers un taux de vaccination à 95%?

"Selon une estimation des autorités de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 85% des étudiants seraient vaccinés. L'université vise un taux de 95%, et donc, dès ce mercredi, un centre de vaccination sera installé ici", complète notre journaliste.

Pour garantir le présentiel, l'UCLouvain indique avoir mis en place une boucle complète avec un système de vaccination, de testing et de reporting. L'antenne de vaccination de Louvain-la-Neuve ouvrira le 15 septembre et sera gérée par la cellule Covid du gouvernement wallon. Elle sera accessible à tout le monde: aux étudiants mais aussi au personnel, aux hautes écoles, aux écoles, aux entreprises et aux habitants. Le centre de testing de l'UCLouvain, lui, a rouvert son antenne le 30 août.