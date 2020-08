Rentrée scolaire: certaines écoles demandent des fournitures trop chères et parfois illégales… comme du papier toilette

La Ligue des familles a passé la liste des fournitures scolaires au crible. Résultat : des pratiques illégales et des coûts exorbitants frappent les familles fortement affectées par la crise du coronavirus.

Au total 44 listes de fournitures scolaires ont été analysées. Elles viennent de 36 écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Entre 52 et 520 euros

Le coût des listes varie de 52 à 520 € selon les niveaux de scolarité et les écoles. En moyenne les parents des premières et deuxièmes maternelles paient 76€ pour la rentrée, alors qu’il y a des mesures pour la gratuité. 134€ en moyenne pour la troisième maternelle, 234€ en primaire et 406€ en secondaire. Un montant à multiplier ou additionner par le nombre d’enfant d’une famille. Et le constat est inquiétant quand on sait que le confinement a appauvri les familles.

Parmi les pratiques illégales, des demandes d’achats supplémentaires et illégaux : rouleaux de papier de toilette, de lingettes, de mouchoirs. Les écoles demandent aussi des marques spécifiques (Pritt, tableau Velleda,…), alors que c’est interdit.

"En maternelle normalement, seuls le cartable, le plumier et les vêtements de l’enfant sont à charge des parents. On retrouve cette année encore des listes sur lesquelles il y a autre chose que ces trois articles. On va retrouver des demandes du type papier toilette, papier essuie-tout. L’école est subventionnée c’est à elle de fournir ces choses", explique Maxime Michiels, chargé d'études à la Ligue des Familles.

Vers une inspection pour la gratuité?

L'école gratuite le devient donc beaucoup moins et ça ne s'arrange pas au fil des études. "Si on quantifie l’année scolaire au total, on va arriver à plutôt 1.250 euros pour les primaires, voire 1.550 euros pour les humanités, voire plus de 2.000 euros pour les humanités techniques et professionnelles", détaille encore Maxime Michiels.

La Ligue des familles propose de mettre en place une inspection gratuité qui visitera aléatoirement les écoles pour vérifier les pratiques des établissements.