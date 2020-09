Rentrée scolaire: Caroline Désir fixe la priorité pour les premiers mois

C'est un "soulagement" pour la ministre francophone de l'Education Caroline Désir que tous les élèves puissent reprendre cette semaine, aujourd'hui pour la plupart d'entre eux, le chemin de l'école, a-t-elle expliqué au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce mardi matin. "Tout a été mis en place pour réagir rapidement", au niveau de l'enseignement, si jamais la pandémie de Covid-19 connaissait un regain inquiétant, rassure-t-elle.

Il y a en effet la possibilité de changer localement de code couleur (actuellement: "jaune") si cela s'avère nécessaire, ce qui dans les faits correspondrait à des changements concrets comme le retour à un mélange de jours de présence à l'école et de jours de travail à la maison. Il y a aussi des protocoles de l'ONE qui déterminent ce qu'il y a lieu de faire en cas de contamination à l'école: qui tester, quand fermer une classe, etc. Envers les parents et élèves, la ministre se veut donc rassurante. "Bonne rentrée !", lance-t-elle.

Vis-à-vis des enseignants, elle souhaite insister sur la nécessité d'une reprise en douceur, avec une attention particulière portée aux enfants qui auraient besoin de rattraper de la matière. "C'est vraiment notre priorité du premier trimestre. On a demandé à toutes les écoles de mettre en place une stratégie de différenciation. Les enseignants vont se retrouver face à des élèves avec des niveaux très différents, parfois avec des lacunes importantes, un retard dans les apprentissages. La première étape de cette rentrée scolaire, c'est vraiment de poser le diagnostic et mettre en place une stratégie de remédiation". La ministre évoque également "les essentiels", "ce sont les incontournables d'un programme ou d'un référentiel. C'est aussi ce qui est nécessaire pour poursuivre un apprentissage, c'est-à-dire les bases dans une matière qu'on ne peut pas éviter", explique Caroline Désir.