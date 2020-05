Rentrée des maternelles et primaires: les cantines scolaires seront-elles rouvertes?

"Les écoles reprennent, quid des cantines ?" nous a demandé Jean-Luc via le bouton orange Alertez-nous après avoir appris que les classes de l'enseignement maternel et primaire rouvriraient respectivement les 2 et 8 juin. Dans la circulaire du 27 mai publiée mercredi soir par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est inscrit ceci au sujet des repas: "Les repas chauds ne doivent pas être servis dans le réfectoire. Les repas froids (tartines) sont préférés, de préférence en classe, à l’exception des internats, homes d’accueil et homes permanents."

Les enfants ne pourront donc pas manger à la cantine. Les repas se prendront en classe. Mais les cuisines d'une école pourront-elles à nouveau tourner ? Théoriquement, ce n'est pas interdit. Si une école arrive à mettre en place la logistique nécessaire pour préparer des plats chauds en cuisine et les distribuer aux élèves dans leur classe, elle pourra le faire. La décision reviendra donc aux écoles en fonction de leurs contraintes pratiques.