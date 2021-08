Rentrée scolaire: quel poids pour le cartable de votre enfant ?

Parmi les dernières choses à préparer avant la rentrée scolaire, il y a bien sûr le cartable. En veillant surtout à ce qu'il ne soit pas trop lourd. On sait que les enfants doivent parfois transporter beaucoup de livres, de classeurs ou de cahiers. Et ce n'est jamais bon pour leur dos. Alors, comment faut-il faire ?

"Mon fils se balance en arrière quand il faut s'asseoir dans le bus. On voit qu'il porte son cartable pour s'asseoir dans le bus", témoigne Mélanie. Cette maman s'inquiète pour le dos de son fils, âgé de 6 ans. Le nombre de fournitures est important. La mère de famille a opté cette année pour un cartable à roulette, malgré qu'il soit interdit dans le règlement de l'école.

"Ce ne sont pas eux qui vont payer le kiné, ni les opérations de mon fils plus tard s'il a des graves problèmes à cause du poids. J'en fais qu'à ma tête, je ne suis qu'une maman. J'ai décidé d'en prendre un à roulette pour cette année."

Pour Maïté Pire, ergothérapeute spécialisée en neuropédiatre, c'est une bonne idée que si l'environnement scolaire de l'enfant s'y prête : "Dans les escaliers, ça ne va pas être agréable de tirer ce 'trolley' qui va trainer au sol et devoir créer un déséquilibre pour pouvoir le porter. S'il (l'enfant) est au rez-de-chaussée directement, c'est sûr que là c'est quelque chose de plus facile à déplacer."

Il faut une lanière assez large et courte

Dans l'idéal, le poids du cartable doit atteindre 10% de celui de votre enfant. En moyenne, le poids recommandé est de 4 kilos. Dans les faits, c'est souvent le double, soit 8 kilos.

Une cambrure douloureuse peut se créer. Pour limiter les dégâts, "Il faut une lanière assez large et courte, et la remonter le plus possible sur le dos de l'enfant pour diminuer le fait que le cartable tire vers l'arrière", ajoute Maïté Pire, ergothérapeute.

Les spécialistes en appellent à la responsabilité des écoles et les invitent à mettre à disposition des casiers ou miser davantage sur les devoirs et exercices en ligne.