Réouverture des jardineries et magasins de bricolage: la police veille à ce que les acheteurs venus de France ne s'y rendent pas

Caddies remplis et files de voitures, les Belges ont repris samedi le chemin des jardineries et des magasins de bricolages fermés depuis plus d'un mois en raison des mesures de confinement décidées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. C'est le cas notamment dans une grande jardinerie près de la frontière avec la France.

> Coronavirus: toutes les infos

Surveillance accrue

Alors que le printemps bat son plein, les Belges retrouvent le plaisir de pouvoir embellir leur jardin et de fréquenter à nouveau des commerces fermés depuis l'annonce du confinement. L'une des plus grandes jardineries du pays, située près de la frontière française sur le territoire d'Estaimpuis et de Dottignies, accueille de nouveau des clients depuis samedi matin. Crise du coronavirus oblige, la police veille à ce que des acheteurs venus de France ne se rendent pas dans le magasin. S'ils sont contrôlés au barrage, leurs pétunias et géraniums risquent de leur coûter une amende de 250 euros.





Au sein de la jardinerie, les mesures de sécurité sont de mises: limitation des clients, caddies désinfectés, entrée et sortie différenciées, désinfectant pour les clients etc. Le consommateur, habitué aujourd'hui à ce type de dispositif, s'y conforme sans sourciller et cette réouverture se déroulait samedi matin dans le calme.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation