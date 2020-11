Réouverture des magasins: voici dans quelles conditions vous pourrez faire du shopping

"Nous avons réussi à inverser cette tendance dangereuse. Maintenant, il faut tenir le coup. La situation est moins dramatique mais reste dangereuse. Ce virus circule toujours (...) Si on était moins prudent, tous les efforts seraient perdus. Le comité de concertation a décidé de devenir très prudent et de ne pas prendre de décisions irréfléchies (...) Nous devons continuer à nous protéger. Nous savons que les mois d'hiver sont plus favorables car le virus circule plus vite dans les lieux fermés" a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo en introduction de la conférence de presse du comité de concertation vendredi soir.

Le Premier ministre a annoncé la réouverture des magasins non essentiels à partir du 1er décembre. Mais à quelles conditions ? "La réouverture des magasins doit se faire de manière responsable et sécurisée", a-t-il dit.

Il faudra faire ses courses seul (sauf s'il faut aider une personne qui a besoin d'aide) et de manière brève (30 min max).

"Nous comptons sur le sens des responsabilités des commerçants, des citoyens et des autorités locales dans les magasins mais aussi à l'extérieur des magasins. Si vous faites du shopping, respectez les mesures d'hygiène".

"S'il y a trop de monde, revenez à un autre moment. Suivez les instructions de sécurité autour des magasins et évitez les attroupements devant les magasins", a encore dit Alexander De Croo.

COVID-19 > COMITE DE CONCERTATION: les magasins, musées et piscines rouvrent, les métiers de contact restent fermés