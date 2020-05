Réouverture des terrasses pour les cafés et restaurants: voici à quoi elles pourraient ressembler

Pas encore de date de réouverture officiellement confirmée, on le sait, pour les restaurants et les cafés. Mais ces établissements ont reçu des consignes de sécurité pour la future reprise. Les terrasses seront particulièrement recherchées. Certaines villes envisagent d’utiliser l’espace public pour aider les commerçants à recevoir plus de clients. Illustration à Liège, où nous nous sommes rendus.

Avec moins de table dans son café, Jean-François perd 30% de sa clientèle. Il espère en récupérer sur sa terrasse grâce au retour des jours ensoleillés.

"On empiète légèrement sur la voie publique. Par contre, on a un bel espace entre les deux tables pour les clients. Il y a aussi un passage suffisant pour les voitures", indique le gérant d’un café.

Désormais, la ville autorise à utiliser l’espace public pour respecter les distances de sécurité.

"Il ne faut pas mettre, ni le personnel, ni les clients en danger. Mais il faut pouvoir appliquer la règle de distanciation sociale et garder un côté conviviale", ajoute Jean-François.

L’augmentation de la superficie sera traitée au cas par cas pour chaque établissement.

"Il y aura bien entendu des contrôles, mais au-delà de l’espace public, il y a aussi les véhicules de secours qui doivent pouvoir passer en cas de problème", explique Elisabeth Fraipont, l’échevin en charge du commerce à Liège.

En Belgique, la majorité des patrons de cafés et restaurants estime qu’ils ont besoin de 75% de leur clientèle habituelle pour équilibrer leurs comptes.

"Evidemment la terrasse est un élément important, surtout que la météo est avec nous. Donc, on demande, au niveau communal, d’être simple, dynamique et proactif pour essayer de permettre aux restaurateurs d’avoir un espace public disponible", ajoute Christophe Wambersie, le secrétaire général Wallonie-Bruxelles du SNI (Syndicat neutre pour indépendants)..

Les établissements situés dans des quartiers trop exigus ne bénéficieront pas de cet avantage. En attendant, le retour des clients en terrasse reste pressenti pour le 8 juin.