Reprise dans les écoles à 100% en classe: "Les enseignants qui ont 50, 55 ans sont largement vaccinés"

Caroline Désir, la ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle a évoqué les conditions de la reprise le 10 mai, des cours en classe à 100% pour tous les élèves de l’enseignement obligatoire.

La ministre de l’Education s’est dit soulagée d’avoir pu annoncer "cette bonne nouvelle". Cette reprise va se faire dans une période toujours compliquée, il y aura encore des mesures à respecter qui sont précisées dans les circulaires, des mesures qui doivent être strictement appliquées : port du masque pour tous les enseignants et les élèves du secondaire, pas de repas chauds à la cantine et la ventilation. "C’est très important de taper sur le clou en matière d’aération. Les conditions météo nous le permettent. Les consignes sont claires. Il faut renouveler l’air chaque heure pendant les récréations et laisser deux fenêtres entrouvertes pour permettre qu’il n’y ait pas de concentrations de CO au-delà des limites", a précisé la ministre.

Concernant l’inquiétude émise par certains représentants syndicaux des enseignants, Caroline Désir rappelle que les professeurs de l’enseignement spécialisé ou de certaines collectivités, comme les homes d’accueil et les internats, ont été vaccinés. Et "Heureusement, les enseignants qui ont 50, 55 ans sont largement vaccinés, ainsi que ceux qui présentent des comorbidités et dans plusieurs endroits, ils ont pu bénéficier de doses résiduaires. Donc, on ne peut pas dire non plus qu’aucun enseignant n’a été vacciné", a souligné la ministre qui dit également pouvoir comprendre des actions de débrayage qui seraient liées à des situations ponctuelles de non-respect des mesures sanitaires, comme par exemple des fenêtres qui ne pourraient pas s’ouvrir dans les classes.