Reprise de la circulation ferroviaire entre Audenarde et Zottegem après une collision

(Belga) Depuis 4H00 jeudi, la circulation ferroviaire est à nouveau possible entre Audenarde et Zottegem. Les équipes techniques d'Infrabel ont œuvré durant la nuit pour réparer l'infrastructure ferroviaire endommagée après une collision entre un train et une voiture.

"La circulation ferroviaire est à nouveau possible entre Audenarde et Zottegem. Mais il est aussi possible que de petits ralentissements du trafic soient encore occasionnés", a fait savoir le gestionnaire du réseau. Un automobiliste a perdu la vie après avoir été happé par un train à un passage à niveau puis percuté par un autre, mercredi après-midi à Zottegem. Les dégâts étaient importants sur l'infrastructure ferroviaire. (Belga)