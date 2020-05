Reprise des classes maternelles et des primaires: êtes-vous obligés de remettre votre enfant à l'école?

Vous êtes nombreux à déclencher le bouton orange Alertez-nous ce jeudi matin pour nous demander si vous êtes obligés de remettre votre enfant à l'école suite à la décision prise par le comité de concertation de ce mercredi soir qui permet la reprise des cours dans les écoles primaires et maternelles dès ces 2 et 8 juin.

Caroline Désir, ministre de l'éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invitée de Fabrice Grosfilley jeudi matin sur BEL RTL. Elle confirmait que pendant ce mois de juin, le retour à l'école restait à l'appréciation des parents, et en fonction des capacités d'organisation des écoles.

"Nous n'avons pas changé d'avis par rapport à cela, nous n'allons pas sanctionner les enfants si certains parents ont peur et ne les

mettent pas à l'école (pas de sanction au niveau des allocations familiales non plus). Et on va tenir compte des capacités organisationnelles des écoles et de leurs pouvoirs organisateurs à qui on a demandé énormément ces dernières semaines. Une réalité locale n'est pas l'autre, et on va continuer à travailler avec eux dans les prochains jours", confirmait la ministre.

Par contre, sachez qu'en septembre, sans doute, "L'obligation scolaire sera rétablie".

REPRISE DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES: LE GROUPE DES EXPERTS "A-T-IL ÉTÉ POUSSÉ DANS LE DOS PAR LE MONDE POLITIQUE"?