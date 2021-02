Quelles règles devront respecter les coiffeurs?

(c) Belga

Les coiffeurs seront autorisés à rouvrir leur salon le 13 février prochain, mais les autres métiers non-médicaux de contact devront pour leur part attendre le 1er mars pour faire de même, a décidé vendredi le comité de concertation, qui rassemblait par vidéo-conférence les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées.

Les coiffeurs pourront rouvrir leur salon le samedi 13 février prochain. Les autres métiers de contact, y compris les barbiers, pourront reprendre le 1er mars. Ils devront respecter une série de mesures de précautions strictes.

Temps d'attente de 10 minutes entre deux traitements, pour le nettoyage et la désinfection de la zone de traitement.

Obligation de travailler sur RDV.

Obligation pour les clients d'attendre à l'extérieur.

Ventilation suffisante, par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes.

Maintien de l'interdiction des services à domicile.

Les coiffeurs devront aussi porter des masques chirurgicaux agréés CE (et non des FFP2 comme évoqué dans un premier temps). Ils devront être remplacées lorsqu'ils seront souillés, endommagés ou mouillés. Les coiffeurs seront également tenus de changer de masque après "quatre heures d'utilisation intensive" ou au plus tard après huit heures, selon une disposition déjà agréée précédemment.

Le Comité de concertation recommande en outre un "dépistage répété" pour les coiffeurs et il invite les fédérations et les organisations sectorielles à "élaborer une proposition de tests répétitifs pour les employés qui travaillent dans des circonstances où plusieurs professionnels et plusieurs clients peuvent travailler ou être dans la même pièce en même temps".