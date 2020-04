Reprise du travail, retour à l'école et rassemblements en petit comité autorisés: à quoi pourrait ressembler notre déconfinement?

Sortirons-nous progressivement du confinement dans quelques semaines? Un premier rapport rédigé par le groupe d'experts va être remis au Conseil ministériel restreint ce mercredi. Le journal Le Soir en dessine les contours.

Nos confrères du journal Le Soir ont pu en prendre connaissance. Le groupe de travail qui planche actuellement sur la stratégie de déconfinement dresse une série de recommandations. Il est important de préciser qu'il ne s'agit que d'avis, de recommandations. Les politiques auront ensuite le libre choix de les suivre, ou non. Bien qu'il ne soit en rien définitif, ce document nous donne cependant une petite idée de ce qui pourrait nous attendre.

Quels sont les secteurs d'activité qui pourraient reprendre après le 4 mai?

> Le travail

Si l'on en croit la note rédigée et consultée par nos confrères, le télé-travail resterait obligatoire. Des secteurs tels que la construction, le commerce de gros, l'industrie manufacturière, les transports (excepté l'aviation) et les administrations pourraient redémarrer.

Si les règles de distanciation sociale sont bien respectées, d'autres enseignes pourraient également rouvrir. On parle notamment des magasins de matériaux de construction, des magasins de vélos et des garagistes.

> Les rassemblements

Votre vie sociale pourrait elle aussi évoluer. Les rassemblements en petit comité, entre amis et proches, le temps d'une soirée pourraient de nouveau être autorisés. Les experts préconisent un entourage de 10 personnes uniquement et ce sont ces mêmes 10 personnes que vous seriez autorisés à revoir de semaine en semaine.

Limité à 10 personnes, les 10 mêmes personnes que vous verrez de semaine en semaine.

> Les activités en extérieur

On parle d'une potentielle réouverture des parcs et plaines de jeux. La reprise du sport en extérieur serait également possible, avec deux personnes au maximum. Les clubs de sport pourraient également accueillir de nouveau du public.

> Les écoles

L'activité scolaire reprendrait à partir du 18 mai et de façon très progressive.

Les maternelles resteraient fermées. Dans le primaires, les sixièmes seraient les premiers à rentrer avant d'être rejoints par les premières et les cinquièmes. Une façon de répartir au mieux les enfants dans de petites classes.

Dans le secondaire, la priorité serait donnée aux rhétos.

> Les cafés et restaurants

Après le 18 mai encore, d'autres pans de l'activité économique pourraient reprendre. A une exception près: les cafés et les restos qui devront rester fermés.

Selon les experts, il sera recommandé aux personnes âgées, ou présentant des problèmes médicaux de rester isolées pour se protéger.

Voici donc ce qui ressort d'un document non finalisé rédigé par le groupe d'experts et consulté par nos confrères du Soir. Mais pour rappel, il ne s'agit que de recommandations. Ces dernières devront être validées ou rejetées par le gouvernement.