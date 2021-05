Réserver pour prendre un train direct vers la mer cet été: "Côte-Express", un projet test de la SNCB

Le week-end des 5 et 6 juin, la SNCB déploiera des trains directs avec réservation vers et depuis le littoral. Ce service portera le nom de "Côte-Express". Il s'agit d'un projet pilote en vue d'un déploiement éventuel de ce nouveau produit durant les vacances d'été, en complément de l'offre habituelle de trains, annonce jeudi la compagnie ferroviaire publique belge. Les réservations sont ouvertes dès ce jeudi après-midi.



Concrètement, ces nouveaux trains directs seront ouverts à la réservation uniquement en ligne jusqu'à une heure avant le départ. Afin de conserver un minimum de souplesse, 90 à 95% des places seront mises en vente, soit environ 8.000 places par jour de week-end. Il est demandé aux voyageurs qui souhaitent prendre un train direct avec réservation d'être présents en gare minimum 15 minutes avant le départ de leur train.

Le personnel de la SNCB demandera au voyageur de présenter sa preuve de réservation et ce, avant de se rendre sur le quai. Un supplément de 1 euro sera demandé par personne, enfant compris, lors de la réservation. Le projet-pilote vise à étudier la réaction des voyageurs, les flux en gare, l'usage du site internet et de l'application mobile, etc.

En cas de (probable) validation par la SNCB et le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet, cette nouvelle offre ferroviaire de et vers la Côte remplacera cet été les trains affrétés les années précédentes en cas de beau temps et ce tous les jours, quelle que soit la météo. En semaine, l'offre devrait comprendre 4 aller-retours. Le week-end, 10 aller-retours sur réservation remplaceront les 7 trains "beau temps" affrétés précédemment.