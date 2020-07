Respecter les règles avec ses proches aujourd'hui, c'est empêcher un reconfinement demain

Le point sur l'augmentation des cas de Covid-19 et du nombre d'hospitalisations que connait actuellement la Belgique en quelques questions/réponses.

A qui la faute ?

« Pendant cette période estivale, ce type de virus trouve des conditions favorables pour se propager de par nos interactions. Les comportements inappropriés rapportés ces derniers jours créent les conditions idéales pour le lancement d’une potentielle deuxième vague de contamination », a expliqué Antoine Iseux, le porte-parole du centre national de crise, lors de la conférence de presse de ce mercredi. « La plupart des infections ont lieu lors des contacts sociaux rapprochés (…) dans la population active, chez les 20 à 59 ans », a ajouté Boudewijn Catry, le porte-parole flamand interfédéral Covid-19, qui remplaçait son collègue Yves Van Laethem.

Comment protéger les personnes âgées ?

La bonne nouvelle, c’est que « les personnes âgées (la population la plus à risque, ndlr) ne sont pas les plus touchées par cette augmentation », constate Boudewijn Catry. Voilà pourquoi il faut absolument respecter toutes les mesures en place lorsqu’on rend visite à un proche âgé. « Lorsque vous visitez un proche en maison de repos et de soins, suivez scrupuleusement les mesures mises en place. Lavez et désinfectez-vous les mains. Gardez les distances et portez un masque si cela vous est demandé ».

Que faire quand on rencontre des proches ?

« Les mois d’été sont une période de détente en famille ou entre amis, chez soi ou dans des lieux publics. Mais cet été, nous devons absolument tenir compte lors de nos activités de cet invité invisible qui s’est peut-être joint à nous. Nous devons adapter notre comportement à la présence du virus. Nous ne pouvons et ne devons pas ignorer sa présence comme certains ont parfois la tentation de le faire », a mis en garde Antoine Iseux. « Lorsque vous rencontrez des personnes lors des fêtes ou des rassemblements, gardez une distance d’1,5m entre vous et pratiquez une bonne hygiène des mains. Essayez au maximum de voir vos amis ou votre famille à l’extérieur. (…) Même lorsque vous êtes en contact avec un petit cercle de personnes que vous connaissez bien, le virus peut être plus proche que vous le croyez. Mon collègue Yves Van Laethem en a fait l’expérience », a rappelé Boudewijn Catry, dont l’homologue francophone Yves Van Laethem a été en contact avec un proche testé positif. Il s’est donc mis en quarantaine le temps d’avoir les résultats de son test.

Dans quels cas est-il capital de s’imposer une quarantaine et appeler son médecin ?

C’est la procédure à suivre absolument quand on est mis au courant d’un cas positif dans les personnes que nous avons côtoyées, ou quand on ressent des symptômes. « Si vous avez été en contact avec une personne infectée ou si vous avez des symptômes, restez chez vous et contactez votre médecin traitant qui vous communiquera les instructions nécessaires », a encore rappelé Boudewijn Catry. « Si vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux du Covid-19, vous avez des maux de gorge, vous toussez, vous avez mal dans tous vos muscles, ou vous avez de la fièvre, (…) restez chez vous et contactez votre médecin traitant afin de vous faire tester. (…) Si le résultat de votre test s’avère positif, les personnes avec qui vous avez été en contact devront se mettre en quarantaine également. (…)Il vaut mieux mordre sur sa chique le temps de la quarantaine plutôt que de prendre le risque inutile de contaminer son entourage. (…) Les conséquences pour vos contacts et votre employeur sont plus grandes si vous ne restez pas à la maison lorsque cela vous est demandé. »

Que va décider le Conseil National de Sécurité demain ?

« Le conseil national de sécurité examinera notamment demain si et le cas échéant quelles mesures complémentaires devront être prises pour contrecarrer la propagation du virus. Mais une chose est certaine, les mesures ne seront pleinement efficaces que si nous les respectons toutes et tous de manière solidaire », a détaillé Antoine Iseux.

Pourquoi respecter toutes ces règles contraignantes ?

Pour arrêter l’augmentation des cas avant qu’une vraie deuxième vague arrive. Car dans ce cas, la liberté retrouvée par la population sera à nouveau limitée. Ne pas respecter les règles aujourd’hui, c’est être responsable du reconfinement demain. « Agir maintenant, c’est éviter une situation qui impliquera des mesures restrictives telles que nous les avons connues en mars ou avril », a encore rappelé Antoine Iseux. « Il est très important que nous arrêtions ensemble cet effet boule de neige avant qu’il ne provoque une nouvelle avalanche », a expliqué Boudewijn Catry. D’où cette recommandation d’Antoine Iseux : « Sortons de chez nous de façon raisonnée et raisonnable. N’agissons pas de manière inconséquente. Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre pour le moment. »