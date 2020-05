Restaurateurs et cafetiers retiennent leur souffle: que décidera le comité de concertation ce jeudi soir?

Représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouveront ce jeudi soir, à 18h00, pour un nouveau comité de concertation qui devrait notamment être consacré à la situation de l'horeca et aux vacances, confirme-t-on du côté du cabinet du ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

Ces réunions se succèdent cette semaine, celle de mercredi ayant débouché sur l'annonce d'un retour à l'école le 2 juin pour l'ensemble des enfants de maternelle et le 8 juin pour les élèves du primaire. Le prochain Conseil national de sécurité, lui, n'est attendu que mercredi prochain. Il devrait se pencher sur la phase 3 du déconfinement, prévue le 8 juin.

Ce mercredi, la ministre de l'Economie, Nathalie Muylle, avait répété en commission de la Chambre qu'il faudrait bien attendre cette date du 8 juin avant toute réouverture dans le secteur horeca. Le comité de concertation de ce jeudi soir pourrait toutefois apporter des réponses claires à ce secteur lourdement touché par la crise.

Les distributeurs de boissons réclament du soutien après la réouverture de l'horeca

Les distributeurs de boissons tirent 80 à 90% de leur chiffre d'affaires des commerces horeca. Comme la réouverture de ces établissements ne sera que progressive, ils demandent aux autorités le maintien de mesures de soutien après la reprise de l'horeca.

Après la mesure de confinement décidée mi-mars, de nombreux distributeurs en boissons ont vu leurs ventes dégringoler du jour au lendemain à 10 ou 20% de leur niveau normal. "Nous réalisons 80% à 90% de notre chiffre d'affaires régulier grâce au secteur de l'horeca et de l'évènement", explique Guy Dewulf, directeur de la Febed (Fédération belge des distributeurs en boissons). La réouverture de l'horeca ne signifie pas, pour les distributeurs en boissons, que tous les problèmes seront résolus et qu'ils reviendront à la situation d'avant la crise corona.

Les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, limiteront la capacité des établissements horeca. "La confiance du consommateur devra être rétablie. Tout cela conduit à un chiffre d'affaires beaucoup plus faible qu'avant-crise."

Le premier mois après la réouverture de l'horeca, le secteur de la distribution de boissons espère retrouver 30% de ses ventes d'avant-crise et 50% entre le troisième et le sixième mois. En plus de la baisse du chiffre d'affaires et de la diminution de la taille des commandes, les distributeurs devront supporter des coûts élevés pour échanger gratuitement les produits dont la date de péremption a été atteinte durant la période de fermeture de l'horeca. La Febed demande donc une prolongation du régime du chômage temporaire pour force majeure pour la période où le secteur horeca ne peut pas encore travailler à pleine capacité et n'a pas pu atteindre son chiffre d'affaires d'avant-crise, et une réduction de cotisations sociales. A l'attention des autorités régionales, la Fédération demande l'instauration d'une prime compensatoire à la perte de chiffre d'affaires, sous forme d'une indemnité journalière pour la période de fermeture de l'horeca.