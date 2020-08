Restrictions des libertés en raison du coronavirus: certains se demandent si la bulle de 5 est bien légale (vidéo)

De plus en plus de Belges se posent la question de la légalité des règles émises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le concept de "bulle de contact", par exemple est un principe que seule la Belgique applique dans le monde. Et pourtant, cette bulle ne fait pas l'unanimité parmi la communauté scientifique.

Interdire à la population des contacts normaux entre adultes restreint grandement nos libertés. Il est donc normal que des personnes s’interrogent à propos de sa légalité. Car la règle est difficilement applicable et quasi invérifiable.

Alors, la Bulle de 5, unique au monde, est-elle légale ? Pour le savoir, il faudrait poser la question au Conseil d’Etat en ces termes : Est-ce que le bénéfice de ses restrictions est proportionnel à l’objectif qui est de diminuer la propagation ? "Ca supposerait, bien entendu qu’on puisse démontrer qu’il existe une preuve d’un recul du virus qui soit sensible et qui serait réalisé grâce à cette mesure. C’est ça le critère. Mais c’est une question pour les virologues et pas pour les juristes ni les constitutionnalistes", estime Christian Behrendt, constitutionnaliste à l’université de Liège (ULg).

Or, les virologues ne sont pas d’accord entre eux. Marc Van Ramst, essentiellement connu en Flandre, mais très influent au sein du conseil scientifique, a tweetté ce mardi : "La courbe épidémique dans notre pays diminue un peu, et vient immédiatement la demande d'un élargissement des "bulles". C'est trop tôt ! Je le répète : il est trop tôt !"



La bulle de 5 ne repose sur aucune vérification scientifique

Mais d’autres affirment qu’il n’y a aucune étude sérieuse, aucune preuve scientifique de l’efficacité de la bulle de 5. "Cette bulle de 5 ne repose sur rien de scientifique donc je ne peux pas vous dire si scientifiquement ça tient la route, car cela n’a jamais été testé et vérifié scientifiquement. C’est une espèce de position de principe. Il y a peut-être eu un expert qui a dit ‘Ce serait une bonne idée de se limiter'", estime Bernard Rentier, virologue.



Attention à l'aspect liberticide

Confiner nos relations intimes dans des bulles ne violerait nos libertés que lorsque l’état mettra tout en œuvre pour vérifier que chacun la respecte, estime le philosophe Edouard Delruelle, que nos journalistes ont rencontré. "Imaginons qu’un gouvernement, une police, doive effectivement contrôler la bulle à 5 pour chacun, ce serait complètement liberticide. Et ceci montre bien le caractère très problématique de cette mesure. Car pourquoi n’est-elle pas liberticide ? Parce qu’on ne peut pas la contrôler", estime Edouard Delruelle, professeur de philosophie à l’université de Liège.

Même si la règle est pour certains inapplicable, incontrôlable et unique au monde. Tous s’accordent à dire qu’elle a au moins le mérite d’appeler à la responsabilité de chacun.