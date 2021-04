Résurrection progressive des éclaircies dans l'après-midi

(Belga) L'après-­midi de dimanche commencera avec une nébulosité abondante sur la plupart des régions, excepté dans l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Au fil des heures, la couverture nuageuse se morcellera, pour finalement gagner la soirée avec de larges éclaircies sur l'ensemble du territoire. Le temps restera sec avec des maxima de 5 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en Lorraine belge, sous un vent faible de nord à nord­-ouest revenant vers l'ouest à nord­-ouest. Au littoral, le vent faible d'ouest­-nord­-ouest deviendra rapidement modéré de sud­-ouest. Dimanche soir et cette nuit, le temps sera d'abord sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira progressivement sur de nombreuses régions. Les nuages pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief en fin de nuit. Au même moment, les premières pluies (faibles) toucheront les régions proches du littoral et de la frontière avec les Pays­-Bas. Dans l'intérieur, le vent sera modéré d'ouest à sud­ ouest. Au littoral, le vent modéré de sud­ ouest deviendra assez fort et s'orientera à l'ouest­-nord­-ouest à l'aube. Minima de 1 à 5 ou 6 degrés. En début de semaine prochaine, passage pluvieux lundi matin suivi d'un temps encore plus froid avec des giboulées et même quelques chutes de neige (le plus souvent en Ardenne). (Belga)