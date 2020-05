Retour à l’école de tous les enfants: pourquoi les Flamands semblent-ils vouloir aller plus vite que les francophones?

La Flandre veut faire rentrer un maximum d'élèves, dès mardi prochain. Comment ce choix est-il vécu dans le nord du pays? Voici quelques réactions de parents et d'enfants.

Igor a 5 ans et se réjouit de pouvoir peut-être retourner à l’école le 2 juin. Et son papa est d’accord : "Oui en effet, dit-il. Si la décision est confirmée, il pourra retourner à l’école". "De nombreux spécialistes déclarent dans les médias que le risque de contamination chez les enfants est très limité, abonde la maman. Donc, non je n’ai pas peur".

"Il s'agit du même virus"

Rouvrir les écoles, dès les maternelles et permettre à plus d’enfants de retourner dans les classes. La Flandre est, Selon Ben Weyts, son ministre de l’Enseignement, compétente pour décider seule de la généralisation de la reprise scolaire. Du côté francophone, on souhaite prendre le temps pour se concerter avec les experts.



"Je trouverais plus logique que la décision concerne tous les enfants du pays car il s’agit du même virus", estime un papa. "Je ne sais pas s'il faut obliger une partie du pays à prendre une décision, si elle n’est pas encore prête à le faire. Elle en a le droit. Je suis contente que la Flandre autorise ce retour à l’école, car je soutiens cette initiative", réagit une mère.



L'unité face à la crise rompue?



Vendredi dernier, Ben Weyts annonçait dans les médias sa volonté d’accueillir plus d’élèves : "Nous essayons toujours de donner le plus de perspectives et d’espoirs. Non pas à quelques élèves ou à quelques parents mais à tout le monde".



Après l’annonce faite par Jan Jambon, le ministre-président de la région flamande, d’autoriser les déplacements dans les résidences secondaires, c’est la deuxième décision politique lancée par une personnalité de la N-VA.



Dave Sinardet, politologue à l’Université Saint-Louis et à la VUB, analyse : "La N-VA est quand même un peu frustrée qu’elle ne se retrouve pas dans le gouvernement fédéral, donc elle n’a pas de visibilité dans la gestion de cette crise et elle essaye de rendre le plus visible possible les ministres qu’elle a dans le gouvernement flamand".



L’image d’un monde politique uni face à la crise du coronavirus a tendance à se fissurer.