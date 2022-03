Retour à l'école dès ce lundi après une semaine de pause: c'est la dernière fois que les élèves n'ont qu'une semaine de congés

Dès ce lundi, les enfants retrouveront les bancs de l'école après une semaine de pause. C'est la dernière fois que les élèves n'ont qu'une semaine de congés. Dès la rentrée prochaine, la réforme des congés scolaires entrera en action. Les vacances dureront alors au minimum deux semaines, que ce soit à Carnaval à la Toussaint. De tels changements supposeront évidemment des adaptations pour les familles.

"Le fait d'avoir deux semaines de congés permettra d'avoir une semaine pour perdre le rythme, et une semaine pour vraiment se reposer. Ça ne révolutionnera pas l'enseignement et il faut rappeler que la réforme ne va pas sans poser quelques difficultés. Par exemple, pour les familles séparées ou pour celles qui sont à cheval sur deux communautés. Il faudra être attentif au fait qu'il y a une offre de stage suffisante. Il y a 15 semaines de congés scolaires sur l'année. Les parents n'ont que quatre semaines de congés payés. Il y a donc un écart entre les deux", souligne Michael Michiels, chargé d’étude de la Ligue des familles.

Selon cette réforme, les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seront donc dédoublées comme le sont déjà celles d'hiver (Noël) et de printemps (Pâques). Les vacances d'été seront comprises entre le premier vendredi de juillet et le dernier lundi d'août. En Flandre, pareille décision fait actuellement débat. Le ministre Weyts a demandé différents avis sur la question.