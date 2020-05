Finalement, TOUS les élèves pourraient rentrer à l'école avant la fin de l'année: pourquoi ce revirement de situation ?

Nouveau son de cloche ce matin concernant les écoles: l'impératif de distanciation entre les enfants qui se rendent à l'école, qui a demandé beaucoup de créativité aux directeurs et limité le nombre d'enfants acceptables, pourrait changer plus tôt que prévu.

Les ministres de l'Enseignement des trois Communautés examinent avec les experts fédéraux en charge du déconfinement (GEES) la possibilité d'assouplir les règles de distanciation sanitaire à l'école, a indiqué lundi le ministre flamand Ben Weyts. Selon le virologue Marc Van Ranst, ce ne serait pas un gros problème de rapprocher un peu plus les enfants en classes de primaire, si le maintien de la distance n'est pas possible. Pire: il n'y a même aucun problème dans la cour de récréation, a-t-il déclaré sur Een (VRT).

Actuellement, les salles de classe doivent prévoir au moins 4 mètres carrés par élève en primaire, ce qui s'avère compliqué à respecter dans certaines écoles, et ce qui limite grandement le nombre d'enfants pouvant s'y rendre (souvent quelques demi-classes de 6e et 1e primaire, par exemple).

Si cette mesure saute, ça signifie que tous les élèves pourraient finalement rentrer à l'école d'ici une ou deux semaines... Rien n'a été acté pour l'instant, mais c'est le souhait du ministre flamand de l'enseignement, sur lequel Caroline Désir semble s'accorder. Bien évidemment, aucune décision ne peut être prise sans l'accord du Conseil National de Sécurité. Conseil qui devrait avoir lieu le 3 juin.

Pour Yves Van Laethem, les choses ont changé...

"Je comprends l'idée d'assouplir cette mesure. Si on prend un point de vue historique: il y a deux mois et demi, c'était la préhistoire du Covid-19, on a fermé les écoles, et nos homologues néerlandophones étaient dans le doute par rapport à cela. Depuis lors, on se rend compte non seulement que les enfants sont rarement malades, que dans 99% des cas ils le sont de manière bénigne, et que probablement ils sont peu transmetteurs. Les pédiatres belges, tout récemment, ont dit qu'il ne fallait pas être aussi pusillanimes et qu'on devait remettre les enfants en classe", a expliqué Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, dans le RTL info 8h ce matin. Donc selon lui, oui, un retour général à l'école "doit être discuté".

Un avant-goût de rentrée ?

"Le point final" de ces discussions pour une remise à l'école de tous les élèves, c'est finalement, selon le docteur Van Laethem, "que va-t-il se passer en septembre ? Car on ne va pas reconstruire de nouvelles écoles et le virus sera encore là". La question est donc : "Faut-il qu'on fasse dès maintenant ce qu'on sera probablement obligé de faire en septembre ?"

D'où vient cette mesure des 4 mètres carrés par élève ?

Abolir une mesure si rapidement, ça semble étonnant. Mais son origine n'est pas médicale. "Elle est avant tout pragmatique: on avait pris à peu près la moitié de ce qu'on recommande pour les bureaux par exemple (8 ou 10 mètres carrés), et ce qui semblait faisable pour qu'au moins quelques enfants puissent rentrer à l'école". Les 4 mètres carrés par élève "ne viennent donc pas d'un diktat scientifique".