Déconfinement- la PHASE 2: le retour à l'école, une angoisse pour les enfants? Voici la réponse d'une pédopsychiatre

Alors que des parents hésitent souvent à remettre leurs enfants à l'école, une pédopsychiatre assure que les enfants ne sont pas angoissés et ont besoin de socialisation.

A 7h15, la pédopsychiatre Véronique Delvenne était l’invitée de Bel RTL ce vendredi matin. La responsable du service de pédopsychiatrie à l’hôpital des enfants Reine Fabiola à Bruxelles a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley, notamment sur la reprise partielle des cours.

Selon Véronique Delvenne, ce retour à l’école est une "libération" pour les enfants concernés et non pas une source d’angoisse."L’enfant si vous le laissez dans les conditions habituelles, il est plutôt insouciant, il n’a pas une angoisse de base. Il est très sensible à l’environnement. Et plus il est petit, plus il est sensible à l’environnement", indique la pédopsychiatrie qui conseille surtout de les rassurer sur la situation.

La spécialiste confie d’ailleurs que si cela la concernait, elle n’hésiterait pas en tant que parent à remettre son enfant à l’école. "Oui tout à fait parce qu’un enfant a besoin de socialisation, a besoin d’insouciance, a besoin d’apprendre, a besoin d’être en contact avec ses pairs", assure Véronique Delvenne qui souligne que les études internationales montrent que les enfants sont moins atteints, peu atteints par le coronavirus. "On n'a pas du tout eu de formes sévères à l'hôpital au cours de ces deux derniers mois et peut-être qu'ils transmettent moins que les adultes", indique la pédopsychiatre.