Retour à une vie (presque) sans masque en Wallonie et en Flandre

Le comité de concertation de ce vendredi après-midi a décidé que la population pouvait se passer de masque dans la plupart des endroits où il était encore obligatoire. A partir du 1er septembre, il ne sera plus obligatoire dans les locaux accessibles au public d’entreprises, d’administrations publiques ou d’associations et du secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel (pour des événements et fêtes privés de maximum 200 spectateurs à l’intérieur et de maximum 400 spectateurs) à l’extérieur, sauf si l'autorité locale compétente en décide autrement.

Par contre le masque restera obligatoire dans l'horeca lorsqu'on sera hors de table.

Cette mesure ne vaut pas pour Bruxelles.

À noter que les événements qui dépassent les maximum de 200 ou 400 personnes auront la possibilité de limiter l'accès au personnes disposant d'un Covid safe ticket. Cela permettra d'éviter l'obligation de port du masque.