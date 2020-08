Retour de zone rouge: les enfants aussi doivent se soumettre à une quarantaine et à un test

La ministre de l'Education Caroline Désir (PS) a insisté jeudi pour que tous les enfants qui rentrent actuellement au pays après des vacances en zones rouges ne réintègrent leur école qu'après s'être soumis à un test et observé une quarantaine, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse, corrigeant quelque peu ses propos de la veille à ce sujet.



Comme les adultes, les enfants revenant de zones rouges doivent obligatoirement se faire tester. Dans l'attente de leur résultat, ils doivent rester impérativement à l'isolement. Si le résultat de ce test est négatif, ils devront néanmoins encore rester en quarantaine dans l'attente des résultats d'un second test à réaliser au moins cinq jours après le premier, et au moins neuf jours après leur retour au pays.

Si ce second test est aussi négatif, ils pourront alors lever leur quarantaine et retrouver le chemin de leur école. S'il est positif, ils devront bien sûr rester chez eux encore 7 jours au moins et suivre les consignes de leur médecin.