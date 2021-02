Retour de zone rouge: les enfants à partir de 6 ans devront se faire tester

Le comité de concertation de ce vendredi 5 février a décidé d'avancer l'âge obligatoire de tests pour les personnes qui reviennent en Belgique d'une zone rouge. Désormais, les enfants à partir de 6 ans (au lieu de 12 actuellement) devront se faire tester.

Par ailleurs, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A) a déclaré que les autorités "ne seront plus tolérantes envers les personnes qui ne se font pas tester après leur retour de l’étranger d'une zone rouge. Nous avons décidé avec les ministres présidents des régions de faire en sorte qu’au plus tard, le 1er avril (avant les vacances de Pâques), quand les personnes rentrent de l’étranger, elles doivent se faire tester et si elles ne le font pas l’information qu’elle s’abstienne de se faire tester sera disponible directement à la police."

Et d'ajouter: "Nous n'aimons que la police intervienne mais quand on ne respecte pas ce qu’on vous demande, la police pourra être informée et pourra intervenir en passant à l’amende, avec toutes les possibilités de recours et de défense. Nous ne sommes pas un état policier. Pour ne pas dire à ceux qui respectent les règles qu’il y a quelques mauvais élèves et on va fermer les yeux."