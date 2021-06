Retour de zones rouges: les enfants de +6 ans doivent continuer à se faire tester

Ce mercredi dans la Matinale de Bel RTL, Pedro Facon, commissaire Corona du gouvernement fédéral a répondu aux questions du journaliste politique Fabrice Grosfilley relatives à la politique de tests et vaccins pour cet été. Il a commencé par rappeler qu'il fallait actuellement rester prudent car une proportion encore insuffisante de la population belge était vaccinée actuellement. "Le danger n'est pas tout à fait parti. On n'a pas encore vacciné tout le monde. Seul un quart de la population des +18 ans a une protection complète donnée par les deux doses. Et dans d'autres pays, on note que certains variants ont influencé le degré de contagiosité et d'intensité de la maladie", a-t-il dit.

Dès lors, il a confié qu'il ne s'attendait à des décisions d'assouplissements supplémentaires ce vendredi lors du comité de concertation.

Concernant les voyages en Europe cet été, "on essaie d'harmoniser les règles dans l'Union européenne et c'est une bonne chose, cela n'a pas de sens que chaque pays ait des règles différentes", a déclaré Pedro Facon.

Pour les retours de zones vertes et oranges, rien ne change, "il ne faut pas faire de quarantaine ou un test", a rappelé Pedro Facon.

Pour les retours de zone rouge, "il faut décider si, au niveau du certificat européen, une seule ou les deux doses seront nécessaires pour éviter les test et quarantaine. Plusieurs pays européens font pression pour que ce soit deux doses car la protection est beaucoup plus élevée et tire vers le bas la contagiosité", a indiqué le commissaire Corona.

Pour ceux qui rentrent de zone rouge en Belgique, les enfants de plus de 6 ans doivent continuer à se faire tester, a rappelé Pedro Facon.