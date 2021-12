Retour des cours à distance dans les écoles secondaires: "Il faut savoir s'organiser, c'est plus compliqué"

C’est le retour des cours à distance dans l'enseignement secondaire. Vos enfants étudient à nouveau de chez vous. La mesure a été décidée vendredi 3 décembre, lors du dernier comité de concertation, et elle a un gros impact sur la vie familiale. Comme un petit goût de déjà-vu…

Visio, devoir en ligne ou via l'application… C’est la troisième fois qu’Apolline doit s'y remettre. Et c’est parfois nécessaire, elle appelle ses amis. "C’est compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes disponibilités", confie Apolline.

Le retour des cours à distance s’organise deux à trois jours par semaine. L’élève de cinquième année redoutait l'hybridation : "Il faut savoir s'organiser. Si on a des questions à poser, c'est plus compliqué même si on a la plateforme de l'école pour contacter les professeurs. Il n’y a pas le contact avec les professeurs", explique-t-elle.

A trois mètres de son bureau improvisé, celui de sa maman qui est de retour en télétravail depuis un mois. Lundi, Bérangère a reçu une cinquantaine de notifications des écoles. "C’est des records battus, je pense. Après, je pense que c'est nécessaire mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser, à gérer", avoue la chargée de projet.

La maison est vaste, les enfants autonomes, mais la technique ne suit toujours pas : "Il y a quelques couacs. On habite dans un chouette village mais où le réseau, notamment de téléphonie, passe très mal. C’est assez compliqué quand on est plusieurs en visio, ce qui est le cas avec les enfants de retour en hybridation. Parfois, il y en a un qui ne peut pas se connecter", détaille la mère de famille.

Des problèmes bien concrets, comme l'agenda de cette famille recomposée : trois enfants, trois écoles, trois horaires. "C’est vraiment une gymnastique. On s'organise avec des agendas partagés, notamment, mais on se téléphone aussi quand même pas mal pour savoir à quelle heure il peut venir les récupérer, s'ils sont bien revenus chez moi ou s’ils sont toujours à l'école. Honnêtement, c’est au jour le jour", poursuit Bérangère.

"Ce n’est pas forcément facile. On ne mange pas en même temps, On ne soupe pas en même temps, on ne se couche pas non plus en même temps, du coup. Il n’y a pas vraiment une vie de famille normale", regrette l’étudiante.

L'hybridation et le télétravail font tout de même des heureux à la maison : les animaux de compagnie.