Comité de concertation mardi: retour des festivals cet été? "C'est possible", assure le Premier ministre Alexander De Croo

Selon le Premier ministre Alexander De Croo, il devrait être possible d'organiser quelques grands festivals dans notre pays au cours de la seconde moitié de l'été, a affirmé dimanche le porte-parole du Premier ministre. M. De Croo a eu des contacts à ce sujet au cours du week-end avec, entre autres, les organisateurs du festival Tomorrowland.



Le Comité de concertation discutera des détails et fixera les conditions mardi. On songe à autoriser l'accès sur la base du passeport vaccinal européen.

Le Premier ministre De Croo a discuté des détails de ce document avec ses collègues européens lors du Conseil européen du week-end dernier. Toute personne qui n'est pas encore totalement protégée par la vaccination devra se soumettre à un test rapide quotidien et l'accès sera limité aux visiteurs européens (résidents de l'Espace économique européen + Royaume-Uni). En outre, l'accès ne serait possible qu'avec des billets achetés à l'avance, afin de permettre le traçage. Alexander De Croo est convaincu qu'il devrait être possible d'organiser cela correctement et en toute sécurité. D'ici le mois d'août, tous les adultes de notre pays auront eu la possibilité de se faire vacciner. De plus, il existe en Belgique, un bon niveau d'expertise dans le secteur des événements et des festivals.