Retour des motards sur les routes: comment éviter les accidents?

Invitée de notre RTL INFO 13 heures, Belinda Demattia, porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), nous donne quelques conseils afin que motards et automobilistes cohabitent au mieux sur la route à l'approche de l'été.



On note que les accidents impliquant des motards sont en diminution, mais sont souvent plus graves.



En effet, il y a moins d'accidents ces dernières années impliquant des motards. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont surreprésentés dans les statistiques d'accidents. Ils parcourent à peine 1% des kilomètres sur nos routes. Pourtant, ils sont impliqués dans 10% des accidents. En Wallonie, 1 tué sur la route sur 6 est un motard. Il s'agit d'accidents plus graves, surtout pour les motards. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas d'habitacle protecteur comme les automobilistes. En cas d'accidents, notamment avec une voiture, c'est toujours plus grave pour le motard que pour l'automobiliste.



On voit souvent des motards passer entre les files lors d'embouteillages. Quelles sont les règles et lois en vigueur concernant le comportement des motards ?



Les motards ont le droit de remonter les files en cas d'embouteillages. Mais cela ne peut pas se faire n'importe comment. Ils doivent se placer entre les deux bandes, à gauche. Ils ne doivent pas non plus dépasser les 50km/h, et surtout, ils ne peuvent pas rouler à plus de 20km/h de la vitesse de la file. Dans la situation où les voitures sont à l'arrêt, le motard pourra ainsi remonter la circulation, mais à 20km/h pas plus. Il est en revanche interdit de slalomer entre les véhicules.



Existe-t-il des obligations concernant la visibilité des motards sur la route ?



Les motards doivent avoir leurs feux allumés, même pendant la journée. Pour aller plus loin, nous conseillons également de porter des vêtements de couleurs clairs ou fluorescents pour se rendre visible. On se rend compte que dans beaucoup d'accidents, l'automobiliste n'a pas vu le motard. Ce dernier possède une silhouette étroite, qui le rend beaucoup plus difficile à repérer à distance.



Quel est l'équipement requis pour les motards ?



Le casque est évidemment une obligation. Nous conseillons d'opter pour le casque intégral, qui n'est certes pas obligatoire, mais qui va mieux protéger la mâchoire et le visage. Les motards doivent aussi porter une veste à manche longue, un pantalon long, des chaussures montantes qui vont venir protéger les chevilles ainsi que des gants. À ce titre, nous conseillons de prendre des équipements spécialement prévus pour les motards qui vont bien mieux résister aux chocs.



Quels conseils peut-on donner aux automobilistes ?



Respecter les limitations de vitesse est primordial, autant pour les motards que pour les automobilistes. Plus on roule vite, moins on va être capable de réagir si on voit un motard à la dernière minute. Il y a aussi la question de l'angle mort. Les motards sont plus impactés par cet effet en raison de leur silhouette. Jeter un coup d'œil par-dessus son épaule avant un virage, ou au moment de sortir d'un emplacement de parking, permet de vérifier la présence d'un deux-roues.