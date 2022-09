Retour des précipitations: voici l’effet avant-après sur les prairies

Ceux qui se réjouissent de ces prévisions, ce sont évidemment les agriculteurs. L'été a été marqué par la sécheresse et la chaleur. Même si un retour à la normale n'est pas encore d'actualité, les pluies d'aujourd’hui et des jours précédents font déjà la différence.



Laurent compare l’état de ces prairies entre le 14 août et aujourd’hui. Une équipe RTL INFO avait été le voir il y a un mois, l’herbe était asséchée, "elle n’avait plus de valeur", confiait-il alors. Ce mercredi, la situation est complètement différente : l’herbe est à nouveau verte : "L’herbe est bien verte, c’est ce que les bêtes aiment, c’est nourricier. Tout cela grâce au retour de la pluie. Les 50 litres d’eau qu’on a eus, c’est miraculeux", confirme l’agriculteur.



Tout bénéfice pour ces vaches qui n’ont pas pu brouter tout l’été. A cause de la sécheresse et de la chaleur, ces animaux restaient à l’étable et se nourrissaient de foin. Les stocks de l’hiver ont donc été entamés. Désormais, il ne faudra presque plus puiser dedans.

Pas encore de retour à la normale

"On doit quand même amener un petit supplément, parce que l’herbe va être insuffisante mais dans des proportions toutes autres que ce que l’on a fait pendant l’été, parce qu’à ce moment-là on était plein pot, il fallait leur donner 100 % de leur nourriture", explique Laurent.



De manière générale, c’est toute la nature qui bénéficie du retour de la pluie, même s’il faudra encore un peu de temps avant un retour à la normale. "On a besoin de précipitations continues, pas de précipitations trop violentes de caractère orageux, parce que cela ruisselle et que cela ne rentre pas dans le sol. Donc, on a besoin de pluies sur plusieurs jours et plusieurs semaines pour avoir vraiment une vue d’ensemble sur l’évolution de la sécheresse", pointe Stéphanie Ernoux, la porte-parole du Centre de crise wallon.



Une sécheresse qui n’est pas encore terminée, mais la situation s’améliore. Des communes pourraient d’ailleurs prochainement lever certaines restrictions d’eau. L’interdiction de feux en plein air a elle été levée dans toutes les provinces.