Retour du beau temps, les chantiers à l'extérieur reprennent: de nombreux retards à cause de la pluie

La pluie et le vent ont retardé des chantiers à l'extérieur. Dès ce matin, certains de ces chantiers ont pu reprendre. Il s'agit d'une des conséquences positives du retour du beau temps dès ce week-end. Notre journaliste Camille Mathoulin s'est rendue sur un chantier à Nivelles pour BEL RTL : la toiture d'une habitation nécessitait des travaux d'étanchéité.

On a perdu 22 jours de boulot

Sur le toit, Cédric Vanderlinden, et son équipe ont repris du service depuis ce matin. "On est en train de démonter toute la toiture jusqu'à la dalle de béton", explique-t-il. "Quand il pleut, c'est impossible, avec la moindre goutte de pluie. Il faut absolument un temps comme aujourd'hui, sec toute la journée, pour les travaux d'étanchéité c'est impeccable."

Pour le secteur, 22 jours de pluie sur le mois de mai, c'est 22 jours de retard dans les chantiers. "On devait commencer ici début mai, et on ne peut le commencer que maintenant. On a perdu 22 jours de boulot."

Pour Cédric et son équipe, les prochaines semaines seront chargées : 15 semaines sans arrêt, s'il ne pleut plus, sans compter les commandes à venir.