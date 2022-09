Retour du froid et prix de l’énergie: comment concilier chauffage efficace et économies?

Si vous n'avez pas encore rallumé votre chauffage, vous allez devoir y passer prochainement. Comment à la fois réaliser des économies d'énergie et chauffer efficacement ? Un spécialiste nous donne des conseils pour optimiser l'utilisation de la chaudière.

Le thermostat d’Anita indique 21 degrés ce matin. Elle n’a pas eu besoin d’allumer son chauffage pour atteindre cette température. Son appartement est bien isolé.

"J’ai toujours été regardante à ne pas chauffer pour rien, à ne pas ouvrir les fenêtres et chauffer en même temps et donc voilà, c’est un peu de la bonne réflexion, sans plus", confie-t-elle.



Une réflexion qui l’a poussée à investir dans une climatisation réversible l’an passé. Le système installé à l’étage peut lui servir de chauffage d’appoint, à certains moments de l’année. "Ça me permettra sans doute de ne pas mobiliser la chaudière pendant la nuit", pointe-t-elle.



Ces conseils, Anita les a obtenus auprès de son chauffagiste. L’entretien annuel de sa chaudière est l’occasion de rappeler les bons réflexes pour une utilisation optimale de son installation.

Il vaut mieux garder une température constante

"Il vaut mieux garder une température constante pour éviter les relances trop importantes du système de chauffage qui va consommer plus d’énergie", explique Vincent Haine, le responsable technique et commercial d’une entreprise de chauffage.



Programmer le thermostat pour chauffer à des moments précis de la journée vous évitera certains oublis. Autre solution : l’installation de vannes thermostatiques intelligentes. "Les vannes connectées permettent d’avoir un pilotage complet de son installation, via son smartphone", souligne Vincent Haine.



Comptez entre 50 et 100 euros par vanne selon le modèle, un coût rapidement amorti, selon cet installateur.