Le froid a fait son retour dans tout le pays. Il fait entre autre le bonheur des fruiticulteurs. Pour espérer de beaux fruits, plusieurs conditions sont nécessaires. Et notamment, le gel qui a toute son importance.

A Gembloux (Province de Namur), les vignes de Guillaume commencent à bourgeonner depuis quelques jours. Un phénomène, que le producteur redoute. Notamment sur ses plantations de pommiers ou encore de poiriers. Mais le retour du froid, replonge la nature dans son mécanisme naturel: "Le fait qu'il fasse froid maintenant calme la nature. La sève ne monte pas trop dans les arbres, et donc tout est au repos. On est vraiment content qu'il fasse un petit peu froid.", confie Guillaume.

Et pour cause, le retour des températures fraiches sur son terrain de douze hectares présente d'autres avantages, comme le développement de certaines maladies: "Les insectes et les parasites sont aussi en baisse. Les chenilles ne sont pas là. Celles qui ont commencé à se développer ont été éliminées par le froid. Ce qui est très bien pendant cette saison-ci. Il faut ça pour l'instant." déclare le producteur.

Ces chenilles étaient déjà présentes début janvier.

Elles ont été photographiées par Paul, un producteur de fruits de la région, aujourd'hui à la retraite: "On a commencé à voir des petites chenilles vertes qui étaient déjà sorties. C'est très tôt, par rapport à d'habitude. De toute ma vie, je n'avais jamais vu ça au mois de janvier".

Des changements climatiques constatées à la fois par Paul mais également par Guillaume. Les deux producteurs espèrent maintenant un mois de février avec des conditions climatiques favorables. A savoir un temps froid, proche des températures normales de saison.