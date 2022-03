Retour du soleil en Belgique: ne pas oublier les bons réflexes pour protéger les peaux sensibles

Le soleil présent sur le pays aujourd'hui fait du bien au moral mais il ne faut pas oublier les bons réflexes. Comme par exemple, protéger les peaux les plus sensibles.

Le soleil est enfin de retour ce mercredi. C'est pour de nombreuses personnes l'occasion de profiter d'une balade au parc ou simplement d'un moment ensoleillé. "J'ai rendez-vous avec une copine, on va faire une séance photo dans le parc", sourit une passante.

Par ce temps radieux, les terrasses aussi sont prises d'assaut. Mais quand nous tendons le micro aux flâneurs du jour, ils ne sont pas beaucoup à s'être protégés des rayons du soleil. "Je préfère bronzer "ou "je suis plutôt du style naturel à laisser ma peau se protéger par elle-même", peut-on entendre. Une mère avec son jeune fils assure par contre avoir pris ses précautions à cause de sa peau fort claire," et pour le loustic car il est tout petit."

Les petites réactions cutanées sont fréquentes

Il n'y a pas que les personnes avec des peaux les plus claires qui doivent se méfier. Les premiers soleils combinés aux basses températures fragilisent l'épiderme. "Chez les enfants, on peut avoir des éruptions", explique Bernard Leroy, un dermatologue. "Elles vont se localiser essentiellement aux oreilles et parfois sur les joues. Les adultes aussi peuvent présenter des réactions allergiques avec des éruptions dans les parties exposées. Souvent le décolleté chez les dames, le visage exceptionnellement et les mains."

Les petites réactions cutanées sont donc fréquentes en cette période. Pour s'en préserver efficacement une seule solution d'après le Docteur Leroy. "Si on faire des balades en forêts ou à la mer, une petite crème solaire", dit-il. "En tout cas dès le lendemain, ça protège quand même un petit peu." Loin d'apporter uniquement des désagréments, une exposition modérée au soleil peut avoir des effets bénéfiques. Les risques de certaines maladies de la peau comme l'eczéma et le psoriasis sont diminués. Sans oublier bien sur la bonne humeur que procure un bon bain de soleil.