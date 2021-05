Comité de concertation demain: vers du public dans tous les évènements culturels, pas qu'à Tomorrowland

Le Premier ministre Alexander De Croo a ouvert la possibilité à l’organisation des grands festivals cet été, mais seulement au mois d’août. Pour Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la réflexion doit porter sur tous les événements culturels, et pas uniquement les grands festivals comme Tomorrowland qui pourrait avoir lieu dans la seconde moitié du mois d'août.

Le comité de concertation a lieu ce mardi. Il sera question de l’ouverture de différents secteurs, notamment le secteur culturel. A ce titre, le Premier ministre, Alexander De Croo a ouvert la possibilité ce week-end à l’organisation des grands festivals en Belgique, mais seulement en deuxième partie d’été.

Pour Pierre-Yves Jeholet, toute la culture doit bénéficier d’une réouverture : "Tous les festivals sont importants, je suis un fan de festivals. Mais, il n’y a pas que ça. J’ai l’impression qu’on a parlé que de ça ce week-end. Or, il y a la bulle sociale. Il y a la culture… Toute la culture à partir du mois de juin et pas uniquement les festivals."

Du sur-mesure pour Tomorrowland?

Pour pouvoir assister à un festival cet été, il faudra être en possession du certificat européen démontrant un test négatif récent ou une preuve de vaccination. "Est-ce du sur-mesure pour Tomorrowland?" demande Fabrice Grosfiley. "Il y a une eu une demande de la Flandre de postposer toutes les perspectives pour le secteur culturel il y a quelques semaines au niveau du comité de concertation, répond Pierre-Yves Jeholet. Moi, demain, je veux donner à tout le monde culturel, et pas uniquement aux grands festivals. J’ai l’impression que la Flandre s’intéresse beaucoup aux grands événements culturels, moi je m’intéresse à tous les événements, à toute la culture."

Cette réouverture pour les festivals ne se ferait pas dès le début des vacances, mais seulement au mois d'août. "Les festivals francophones sont un peu inquiets parce qu’on en a beaucoup qui ont lieu au mois de juillet. Si c’est avec des jauges de 5000 personnes assises, ça va mettre à mal l’organisation de tous ces festivals. Quand on parle de 5000 personnes au mois de juillet et puis dire qu’on pourrait avoir 80 ou 100.000 personnes au mois d’août, je m’interroge. Je n’ai pas envie qu’un moment donné, on communautarise un problème," conclut Pierre-Yves Jeholet.

Au menu du "très gros" Comité de concertation demain, Pierre-Yves Jeholet a également cité la fin ou l’élargissement de la bulle sociale, le retour du public dans les évènements sportifs, la réouverture de l’horeca en intérieur et la question des retours de voyage sans quarantaine cet été.