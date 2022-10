Retrait de la vente de chocolats de la marque Pralibel pour des allergènes non mentionnés

(Belga) La chocolaterie Ickx NV, en collaboration avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a retiré de la vente les pralines "Icônes cubes boite cadeau" et a émis un avertissement concernant ce produit. En cause: une étiquette rédigée en langue anglaise. Les allergènes présents, à savoir le lait et le soja, ainsi que les traces éventuelles de gluten, d'œuf et de fruits à coque (noix) ne sont donc pas mentionnés en français, indique vendredi l'enseigne dans un communiqué.

Le produit de la marque Pralibel a été commercialisé à partir du mois de mars 2022 via différents points de vente dont Makro, Art of Chocolate et sur la boutique en ligne Greetz. Il porte comme numéro de lot 2022093870 et affiche comme date de péremption le 31 mars 2023. "Si vous êtes allergique ou intolérant au soja, au lait, aux oeufs, au gluten et/ou aux fruits à coque, ne consommez pas ce produit et retournez-le au point de vente, où il vous sera remboursé", indique la société. Le produit peut également être renvoyé à Rosenberg Import B.V ou Chocolaterie Ickx N.V. Pour les personnes ne présentant pas d'allergies, la consommation est sans risques. (Belga)