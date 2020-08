Rien ne change pour la rentrée scolaire, même si Sciensano veut "descendre sous les 100 infections quotidiennes d'ici le 1er septembre"

Le nombre de contaminations continue de baisser en Belgique. L’institut de santé publique, Sciensano, annonce que nous sommes passés en-dessous de la barre des 500 nouveaux cas quotidiens entre le 14 et le 20 août. Sciensano a également évoqué l'objectif d’atteindre 100 infections par jour pour une rentrée scolaire en toute sécurité, ce qui a créé une grande confusion.

Trois fois par semaine, les porte-paroles interfédéraux en charge du coronavirus font le point sur l’épidémie et présentent leur analyse des chiffres. C’était le cas ce lundi. "Quand les écoles rouvriront, nous aurons encore 400 nouveaux cas par jour, ce qui est un chiffre important. Nous travaillons ensemble pour descendre sous les 100 nouvelles infections par jour d’ici le 1er septembre", a expliqué Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale coronavirus.

Par ailleurs, après la conférence de presse, le porte-parole flamand ajoute ce commentaire : "Je pense qu'il sera décidé pour un certain nombre d'écoles de toute façon de passer au code orange et de n’ouvrir qu'à mi-temps", a déclaré Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral coronavirus.

A huit jours de la rentrée scolaire, l’évocation des 100 infections par jours d’une part et du code couleur orange d’autre part a semé le trouble dans l’esprit de certains parents, enfants ou enseignants. En effet, certains se sont demandé si cet objectif devait absolument être atteint pour que la rentrée puisse avoir lieu. Mais il n’en est rien. La rentrée aura lieu comme prévu, malgré les 400 infections journalières actuelles. Sur le réseau twitter, l’institut de santé publique Sciensano a donc tenu à clarifier ses propos. "L’objectif d’arriver à moins de 100 nouvelles infections par jour pour début septembre a comme but de stimuler l’engagement des gens. Il ne s’agit pas d’un nouveau seuil épidémiologique".

D’autres, se sont aussi demandé si le code couleur de la rentrée allait changer. En effet, pour le moment, le code couleur pour les écoles est jaune. En clair, cela signifie que tout le monde retourne à l’école en septembre, et ce, 5 jours par semaine. Le code couleur orange, lui, exigerait que les élèves scolarisés en 3e (et au-delà) ne viendraient plus que la moitié du temps. Mais, encore une fois, aucun changement de code couleur n’est prévu pour les écoles. Les élèves pourront tous reprendre le chemin des classes le 1er septembre.

S’il devait y avoir un changement, seuls les ministres de l’Enseignement pourraient le décider sur base de données scientifiques.