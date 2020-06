Ring de Bruxelles à 100km/h: la Wallonie ne suivra pas Bruxelles et la Flandre

Les ministres flamande et bruxelloise de la Mobilité Lydia Peeters et Elke Van Den Brandt ont annoncé ce vendredi une réduction de la vitesse maximale autorisée sur le Ring de Bruxelles à 100 km/h à partir du 1er septembre.

Cette mesure prise dans le cadre du plan flamand Energie-Climat 2021-2030 sera effective sur les parties flamandes et bruxelloises du Ring. Elle ne concerne pas la partie wallonne.

Selon le cabinet de la ministre de la Sécurité routière Valérie De Bue, abaisser globalement la vitesse sur l'ensemble de la zone n'a pas d'intérêt en termes de sécurité routière. Il est préférable d'adopter la méthode de réduction dynamique. La vitesse et la signalisation sont donc adaptées en fonction des conditions. De cette manière, les automobilistes prêtent davantage attention à la signalisation et adoptent un comportement plus prudent.

Selon la ministre De Bue, la partie wallonne du ring dispose d'une véritable structure autoroutière, ce qui fait plutôt pencher la balance en faveur d'une baisse progressive de la limitation de vitesse en fonction de la densité de la circulation, "et donc d'une gestion dynamique du trafic". Le porte-parole de la ministre wallonne rappelle que ces décisions sont prises pour des questions de sécurité routière. Côté flamand et bruxellois, la réduction de la vitesse est d'abord motivée pour des questions environnementales.

La Wallonie, n'a pas été consultée dans la décision des deux autres régions. "Nous n'avons jamais été contactés même si sur d'autres dossiers, les choses se passent bien", affirme-t-on au cabinet De Bue. D'une longueur totale de 75 km, le ring de Bruxelles est partagé entre les 3 Régions du pays, Bruxelles en gérant 5,5 km, la Wallonie une quinzaine - où la vitesse est majoritairement limitée à 120 km/h - et le reste incombant à la Flandre.





©GOOGLE MAPS