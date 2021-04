Risque de plaques de glace et de brouillard: la cellule d'action routière appelle à la prudence sur les routes

La Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, recommande mercredi aux usagers de la route de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. Selon les dernières prévisions météorologiques, il fera très froid dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des gelées sur l'ensemble du territoire.



Les minima pourraient atteindre -8°C en Haute Belgique et -10°C dans les vallées ardennaises. Des plaques de glace et du brouillard givrant pourraient se former localement, avec un risque plus important au nord et à l'est du pays. Les routes pourraient donc être glissantes par endroits, raison pour laquelle l'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune.

Quelques conseils

La Cellule d'action routière invite les automobilistes à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale et garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. Elle conseille également de vérifier l'état de son véhicule, de prévoir des équipements nécessaires tels des pneus neige et de ne pas dépasser les épandeuses. Jeudi matin, le temps sera sec et des températures plus douces sont attendues en journée.