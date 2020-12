Robotland ouvre ses portes dans un entrepôt restauré d'Essen

(Belga) Le parc à thèmes Robotland a été inauguré, dimanche, à Essen, en présence du ministre flamand du Patrimoine Matthias Diependaele. Ce nouveau parc de l'entrepreneur Luc Van Thillo veut susciter l'enthousiasme des enfants face à la technologie.

Le parc est consacré à la technologie, aux robots et au mouvement. Les enfants peuvent faire connaissance avec les techniques actuelles les plus innovantes en matière de transport et de robotique. Ils peuvent ainsi s'initier au vol dans un simulateur, visiter le Grand Canyon en réalité virtuelle, faire voler un drone ou encore contrôler un bras de robot. "En initiant les enfants à la technique et à la technologie d'une manière ludique, j'espère qu'ils y prendront goût et qu'ils iront plus loin", a déclaré le créateur du parc Luc Van Thillo. Le parc technologique a été créé dans un ancien entrepôt des douanes à Esse. Robotland ouvrira au public lundi. Le prix d'entrée pour les adultes est de 29 euros et de 12,5 euros pour les enfants mesurant jusqu'à 1,20m/ Informations: www.robotland.tv. (Belga)